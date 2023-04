Kurt Angle revela por qué no se unió a Bellator MMA

Kurt Angle es un gran fanático de las MMA pero nunca tuvo una carrera o siquiera una pelea en este deporte. Lo más cerca, además de acudiendo a eventos, que ha estado fue cuando trabajó en la película ‘Warrior’ o en el programa ‘Inside MMA’. Aunque en realidad estuvo mucho más cerca cuando firmó con Bellator MMA en 2015. Pero finalmente todo fueron varias apariciones y nunca llegó a entrar en la jaula. Aquello fue mientras estaba finalizando su tiempo en TNA y dos años antes de que volviera a la WWE.

> Kurt Angle iba a pelear en Bellator

Mientras hablaba recientemente en The Kurt Angle Show, el medallista de oro olímpico contaba que en aquel entonces, con 46 años y estando bastante lastimado, decidió no emprender ese camino y que nunca sería un peleador de artes marciales mixtas.

“Lo estaba sintiendo. No sabía si quería pelear o no. Quiero decir, tenía 46 años en ese momento. Sé que Randy Couture peleó cuando tenía 51. Solo sabía que no estaba en mi mejor momento. Con todas las lesiones y la fuerza de mis brazos debido a mi cuello, ni siquiera podía hacer ocho flexiones en este momento en particular. No lo estaba. No estaba listo para ningún tipo de pelea de MMA. Así que sabía fui inteligente y dije que nunca sucedería. Solo necesitaba seguir adelante. Así que hice las apariciones para Bellator, pero no decidí pelear”.

