Dalton Castle recuerda WWE: “Solo Dusty Rhodes…”

Dalton Castle, veterano luchador de ROH, que también trabaja en AEW, hizo una prueba con la WWE hace unos años, mediados los 2010. Como sabemos, no acabó siendo contratado por la compañía, lo cual no impidió que haya tenido una buena carrera en la lucha libre profesional, pero tampoco él guarda muchos buenos recuerdos de aquella experiencia. Solo Dusty Rhodes fue amable con él, según recuerda en una reciente entrevisat con Amy Nemmity en Wrestle Joy.

> Dalton Castle recuerda WWE

“Probablemente fue en 2013 o 2014, comencé a recibir muchas más fechas y a viajar por carretera. No estaba haciendo el personaje que ves hoy, todavía era Dalton Castle, todavía era un pavo real, pero no salía con The Boys. Tenía borlas y mucho color, pero realmente no tenía mucha dirección en lo que estaba haciendo. Pero como todavía era funcional en el ring y aún era carismático, tuve la oportunidad de probar con WWE.

“Siendo joven, estaba en la radio en ese momento, y odiaba mi trabajo, y me llamaron. En ese momento, pensé: ‘Esto es todo, esto es todo por lo que he estado trabajando’. Voy a WWE, voy a una de esas pruebas de 3 días en FCW. Sentí que lo estaba haciendo de maravilla. ¡Me sentí tan bien! El día 3 fue el día de la promo, me dijeron que fuera como quisiera, que fuera cómodo, que fuera como soy. Me puse chancletas, subí e hice mi promo. En mi mente no tenía dudas de que lo había hecho genial, ¡porque soy realmente bueno! Incluso entonces era realmente bueno, obviamente me invitaron.

“Simplemente me criticaron en el momento en que dejé de hablar. No dijeron nada positivo sobre mi forma de hablar. Me criticaron por llevar chancletas. Siete hombres a los que admiraba, a ls que veía y respetaba mientras creacía, simplemente me estaban pasando por encima. Creo que la única persona que no dijo algo malo y fue amable fue Dusty Rhodes. Eso fue algo, eso es algo agradable”.

¿Te gustaría ver a Dalton Castle en WWE?