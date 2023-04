La empresa de Braun Strowman: “Nada saludable”

Braun Strowman continúa trabajando codo con codo con Ricochet en este comienzo de su segunda aventura en la WWE. Es un equipo realmente interesante pero al mismo tiempo no está claro a dónde a a llegar. Probablemente, no se acercarán demasiado al Campeonato Indiscutible de Parejas dado que los dueños del mismo, Kevin Owens y Sami Zayn, son técnicos también. De todas maneras, lo iremos viendo en las siguientes semanas; la pasada, en SmackDown, The One and Only venció a Ivar, de los Viking Raiders.

A moment frozen in time!!!! #Immortality pic.twitter.com/PgTwDqmCYa — The Monster of all Monsters (@Adamscherr99) April 2, 2023

> Braun Strowman y la mantequilla de maní

Ahora nos enfocamos en el Monstruo entre Monstruos y nos alejamos de los encordados para conocer que tiene una empresa de mantequilla de maní, también llamada crema de cacahuete, Crusher Nuts. De ello estuvo hablando recientemente el luchador en Masked Man Show.

“Lancé una compañía de mantequilla de maní el año pasado, nombrada en oda a mi padre Rick ‘The Crusher’ Scherr, se llama Crusher Nuts. Hacemos mantequilla de maní gourmet. No tiene nada de saludable. No te hará ver como yo, lo siento, pero te hará sentir como yo; una vida feliz, jovial y amorosa. Tengo tres sabores disponibles en este momento, Cookies and Cream, Cereal S’mores y Crusher Cookie. Estén atentos a los nuevos sabores que estarán saliendo. Tengo 39 sabores que puedo hacer“.

¿Te gusta la mantequilla de maní? ¿Y lo que está haciendo Braun Strowman en WWE?