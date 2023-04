Kurt Angle: “Los fans pueden perder interés en WWE”

Kurt Angle cree que los fans pueden perder interés en la WWE debido a su falta de creación de nuevas estrellas, lo cual durante años ha sido una cuestión bastante comentada en torno a la compañía. Es interesante apuntar que su nuevo gran nombre es Cody Rhodes. Aunque no debemos olvidar a Austin Theory. ¿Y podríamos señalar a Logan Paul? Vayamos con las palabras del miembro del Salón de la Fama en su podcast.

> “Los fans pueden perder interés en WWE”

“No voy a critica a Roman Reigns porque es el hombre que merece ser. Estamos en un momento ahora en el que si eres un campeón durante tres años, eso es un poco largo. Es demasiado largo. Porque ya no estamos en territorios. Cuando estabas en territorios, no estabas en la televisión cada semana, entonces, los fanáticos tenían que venir a verte a las arenas, y solo estarías en esa ciudad un día a la semana. Entonces, solo veían lucha libre un día a la semana en ese entonces cuando eran campeones durante seis u ocho años.

“Ahora Roman Reigns se ha ido, parece que va a tener que mantener el título por algunos años más. La cuestión es que está en la televisión todas las semanas, a veces dos veces por semana, y luego, ya sabes, un pay-per-view todos los meses. Es mucho. No creo que las calificaciones vayan a bajar, pero sí creo que algunas personas perderán interés porque no están construyendo otros luchadores. Sabes, Roman tiene la oportunidad de construir a un luchador, podría haber convertido a Cody en una megaestrella, Cody ya es una estrella, pero habría sido una megaestrella si hubiera ganado en WrestleMania. Esa es solo mi opinión”.

¿Estás de acuerdo con Kurt Angle?