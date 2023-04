MVP aclara: “No me he retirado aún”

MVP ha tenido una discreta carrera en la WWE, donde en su primera etapa logró convertirse en Campeón de los Estados Unidos en dos ocasiones. Luego de salir y trabajar en varias empresas fuera de la WWE, decidió regresar a la compañía en Royal Rumble 2020, pero su mayor trabajo ha sido el de manager, formando The Hurt Business en el proceso. El luchador de 49 años todavía no se ha retirado oficialmente del ring, pero ciertamente ya lucha muy poco, combatiendo por última vez en julio del año pasado, ya que ahora está dedicado más a trabajar como manager de Omos.

A pesar de que ha tenido una lesión en la pierna que le ha impedido luchar y que ese no es su principal rol en la actualidad dentro de la WWE, MVP recurrió a su cuenta de Twitter para aclarar a sus fanáticos que aún no está retirado de la acción. El ex Campeón de los Estados Unidos agregó que disfruta de su rol actual.

I haven't officially retired. I still have a few matches left in me. But not many. My final match hasn't happened yet. But it probably isn't too far off in the distant future either. I enjoy my current role.

I promise you I will tell you when I've had my last match. 🤙🏽

— MVP (@The305MVP) April 8, 2023