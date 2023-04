Ric Flair valora el acuerdo de WWE con Endeavor

Enveador, empresa matriz de la UFC, está en proceso de comprar la WWE. La intención en fusionar ambas compañías y que la nueva cotice en bolsa. De hecho, también pretender utilizar el libro de jugadas de la de artes marciales mixtas en la de lucha libre profesional. Aunque en realidad no van a trabajar juntas. Dana White aclaró que no va a haber cruces entre ambas. De todas maneras, todavía es muy pronto para saber cómo va a funcionar la nueva situación. Y en espera de más información, vamos con la opinión de Ric Flair, la cual comparte en To Be The Man.

> Ric Flair habla del acuerdo WWE-Endeavor

“Personalmente, solo espero que la familia McMahon… todavía se le permita dirigir la WWE. Porque Dios no lo quiera, tenemos otra situación en la que Turner compra la NWA. Eso se convirtió en el peor de los casos.

“Todo depende de quién sea el ego, quién esté haciendo qué. Pero si no mantienen a Vince involucrado y dejan que los ayude a tomar decisiones creativas, no creo que tengan tanto éxito como lo tendrían con él.

“La gente dice que está molesta con Vince. No vi a nadie molesto con él. Siempre habrá personas que se quejen de su posición en la empresa porque no están donde quieren estar o creen que deberían estar, pero eso no es culpa de Hunter o Vince. Algunas personas tienen una opinión bastante alta de sí mismas que, en mi opinión, deberían guardar para sí mismas, en lugar de quejarse públicamente”.

¿Qué te parece el acuerdo de WWE con Endeavor?