¿Jeff Hardy volverá a AEW? Matt responde

El pasado 23 de febrero se cerró oficialmente el caso de Jeff Hardy respecto a su detención en junio de 2022; sin embargo, al momento no se sabe si volverá a subirse a un ring.

Tras ser arrestado, Jeff fue suspendido de AEW sin paga y enviado a un tratamiento por abuso de sustancias y aunque terminó el caso, no se sabe nada sobre si regresará a luchar.

Su hermano Matt Hardy dio un poco de información sobre el tema, hablando de lo que viene para su hermano.

“Lo primero que hizo Jeff cada vez que tuvo la oportunidad, viajó a Florida y se quedó 90 días e hizo un extenso período de rehabilitación. Un trabajo realmente intenso en sí mismo. Incluso después de esos 90 días, estaba ambulatorio, donde iba todas las semanas . Probablemente, pasó 170 días en total… Obviamente, ha tenido tantos problemas de adicción a lo largo de los años, pero nunca ha sido tan específico y detallado para tratar de resolverlo tanto, realmente se comprometió con esto “, comentó Matt en el último episodio de The Extreme Life of Matt Hardy

Durante el podcast, Matt habló sobre si habrá un regreso de su hermano a la actividad, pues es algo que mucho se han preguntado después que el caso fuera cerrado.

“Eso no se ha hablado. ¿Sucederá? Tal vez. Tal vez no. Eso no es algo de lo que no se haya hablado en absoluto en este momento y ciertamente no iba a ser como, su caso judicial terminó, aparece de nuevo en AEW Dynamite“.