Dos nuevas luchas establecidas para AEW All In

Debe lucir AEW Collision, cuanto menos, igual de importante dentro de la programación semanal de la casa Élite que Dynamite. Y si el miércoles se desveló el primer combate para All In, MJF contra Adam Cole por el Campeonato Mundial AEW, ayer durante el nuevo show sabatino tuvimos constancia de un par de encuentros que parece también conformarán el cartel de la gran cita británica.

Tras despachar rápidamente a Serpentico en un mano a mano, Samoa Joe tomó el micro y quiso dirigirse hacia CM Punk, lanzándole un reto que quiere se plasme sobre All In. Y no, no se trata de ver quién es mejor jugando a AEW: Fight Forever. Ardido todavía por su derrota ante «The Second City Savior» en las semifinales del torneo varonil de la Owen Hart Foundation, Joe busca vendetta.

Mientras, luego de defender exitosamente el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante Brian Cage y Big Bill, FTR igualmente quisieron lanzar sus guantes. En este caso, hacia The Young Bucks, instándoles a un tercer enfrentamiento que complete su particular trilogía y ponga el desempate en el marcador, pues cada dupla suma una victoria sobre la otra.

No habíamos recogido reportes que hablaran de un Punk vs. Joe en All In, pero sí que días atrás supimos de los planes para un FTR vs. Young Bucks como parte del PPV.

A falta de confirmación oficial, que se espera llegue en los próximos días, así quedaría el menú luchístico de AEW All In, cita prevista para el 27 de agosto desde el Wembley Stadium de Londres (Inglaterra).

"80,000 people. The biggest match of our career. What do you say?"#AEW World Tag Team Champions #FTR have issued the challenge to the Young Bucks. Will legacies be cemented at #AEWAllIn in London LIVE on PPV?@DaxFTR | @CashwheelerFTR | @youngbucks pic.twitter.com/0sew3bJY8v