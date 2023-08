Reveladas otras dos posibles luchas para AEW All In

A 4 de agosto de 2023, cuando restan 23 días hasta AEW All In, la casa Élite sólo ha confirmado un combate, que según lo expuesto esta semana en Dynamite, será el estelar de la velada: MJF vs. Adam Cole por el título mundial varonil de la empresa.

Mientras, resta por comprobar si varias publicaciones están en lo cierto sobre el resto del cartel del PPV. Tendríamos, primeramente, un duelo entre Chris Jericho y Will Ospreay, como señaló Fightful la semana pasada. Vía SEScoops, supimos que hay en planes un FTR vs. The Young Bucks (con el Campeonato Mundial de Parejas AEW sobre la mesa) y un Jeff Jarrett vs. Grado; este último aparentemente más previsible, cuando «Double J» le rompió una guitarra en la cabeza al gladiador británico.

Y luego tenemos un mano a mano sugerido por Andrade en Twitter, donde el mexicano lucharía contra Malakai Black, tras recuperar su máscara durante el último episodio de Collision.

► FTR vs. Bucks III y Jericho vs. Ospreay cobran fuerza

Ahora, dentro del Wrestling Observer Newsletter de hoy, Dave Meltzer comenta el cartel de AEW All In y también menciona un tercer choque FTR vs. The Young Bucks, así como un Jericho vs. Ospreay, añadiendo dos luchas más como presumibles.

«Hubo un cartel rumorado que incluía FTR vs. Young Bucks, Kenny Omega vs. Konosuke Takeshita, Will Ospreay vs. Chris Jericho y BCC [Blackpool Combat Club] vs. Eddie Kingston & Orange Cassidy & ? Kota Ibushi indicó que estaría en el show, pero no encajaría a menos que hiciera equipo con Omega».

De hacer equipo Ibushi con Omega, seguramente se mantendría la idea de Takeshita como rival, acompañado, claro está de un socio de armas. Y ahí surge Jericho, compañero de Takeshita en el último Dynamite. Esto, no obstante, dejaría a Ospreay sin partenaire.

Resulta entendible que AEW pueda permitirse el lujo de reservar algunas concreciones para All Out, que tendrá lugar una semana después, pues All In tiene asegurado el éxito. Pero ciertamente las actuales previsiones distan mucho de las que recogimos meses atrás, con, por ejemplo, un Omega vs. Ospreay III e incluso un combate de retiro para Sting.