AEW RAMPAGE 4 de agosto 2023 | Resultados en vivo | Blackpool Combat Club vs. Best Friends 1. The Hardys y Keith Lee vs. The Butcher, The Blade y Kip Sabian

Jeff tomó la iniciativa y quiso liquidar rápido ante Kip Sabian. Matt tomó el relevo e intentó el Twist of Fate, pero The Blade ingresó, pero fue dominado. The Butcher vio acción y finalmente tomó algo de control frente a los hermanos Hardy. Finalmente, Keith Lee tomó su relevo y lució verdaderamente bien, y logró limpiar la casa. Sabian contraatacó con un enzuigiri, pero falló su siguiente ataque y recibió un bombazo. Matt despachó a The Butcher y The Blade con sendos Twist of Fate, y Sabian quedó en desventaja frente a sus rivales.