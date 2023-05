El combate soñado de Darby Allin para AEW All In

Se ha rebajado un poco la candencia en torno a AEW All In. Por otra parte, algo lógico, pues la expectación inicial hizo que el evento despachara más de 60 boletos. Pero una vez pasen Double or Nothing y Forbidden Door II, el runrún sobre AEW All In cobrará fuerza otra vez.

Y especialmente, cuando AEW dé cuenta de los primeros combates para la gran cita europea, porque de momento no hay nada anunciado. Eso sí, hay ciertas ideas sobre cómo lucirá el grueso de su cartel.

Se habla de un tercer Kenny Omega vs. Will Ospreay, tras verse las caras en Wrestle Kingdom 17 y presumiblemente en Forbidden Door II. También de un nuevo combate de Nigel McGuinness, ídolo local. Y como polo opuesto, de un combate de retiro para Sting, cuya posibilidad fue comentada así días atrás por Tony Khan.

«Voy a intentar que Sting se mantenga activo y lucha mientras él quiera hacerlo. Realmente no me ha dado una fecha […] Cuando decida que es hora de su último combate, sin duda querríamos que fuese en un gran evento. Creo que, sinceramente, una lucha de retiro de Sting sería uno de los momentos más importantes en la lucha libre profesional hoy día. Creo que si tomas todas las grandes ideas, y no sólo hablo de AEW, hablo de todo el mundo de la lucha libre profesional, si tomas todas las cosas más grandes y las ideas más grandes y las pones sobre el papel, pienso que sería difícil encontrar algo más interesante que el combate de retiro de Sting».

► Darby Allin lanza reto abierto

Y ahora, Darby Allin, compañero de armas de Sting, es preguntado por qué le gustaría hacer en AEW All In, bajo entrevista con Scott Fisham de TVInsider. “The Enigma” deja claro que, suponga o no la despedida de Sting, quiere ver acción junto a “The Icon”.