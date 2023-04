En términos de internacionalización del producto, por suponer la primera vez que AEW viaja fuera de América, All In es el show más importante de la historia de esta empresa. Lo evidencia el hecho de que fuese anunciado el pasado miércoles, a cuatro meses de llevarse a cabo, el próximo 27 de agosto.

Pero el foco discursivo no está en su fecha, sino en su escenario: el Wembley Stadium de Londres. Algunos supusieron de primeras que AEW había querido decir Wembley Arena, recinto con capacidad para unas 12 mil personas. Y no. Tony Khan y Cía quieren apuntan tan alto como WWE allá por el verano de 1992, ocupando un estadio con capacidad para alrededor de 90 mil personas.

► Para Dave Meltzer, AEW deberá ir con todo

Dentro del cupo de optimistas acerca de que AEW logrará cuanto menos hacer una buena taquilla en el Wembley Stadiu, quién nos lo iba a decir, se encuentra Eric Bischoff.

«Pienso que es un buen movimiento. Intuyo, y no me arriesgo, que les va ir muy bien en Reino Unido. Así que creo que es un movimiento inteligente. ¿Creo que cambiará el panorama para siempre? Creo que eso es exagerado y una gilipollez. Pienso que supondrá un gran, gran espaldarazo en cuanto distribución internacional. Creo que AEW superará eso [Clash at the Castle]. Pienso que el efecto novedad jugará a su favor».

Y tras informar que 25 mil seguidores se habían registrado esta semana en pos de tener “early access” a la preventa, Dave Meltzer, sin embargo, se posiciona en el cupo de escépticos, emulando aquella génesis de AEW con el original All In, durante reciente entrega de la Wrestling Observer Radio.

«El retiro de Sting debería ser la clave aquí. El retiro de Sting debería ser algo gigantesco, pero sólo el retiro de Sting no será suficiente. Tienes que programar esos combates soñados que sigues guardándote».

Seguidamente, Meltzer ve necesaria la presencia de CM Punk y sugiere un Kenny Omega vs. Kota Ibushi o un Kenny Omega vs. Kazuchika Okada. El periodista estima también que de vender 40 mil boletos, All In ya podrá considerarse un éxito.

Dentro del último Wrestling Observer Newsletter, Meltzer ya mencionó el escenario de un retiro de Sting, añadiendo asimismo una implicación competitiva de Goldberg. Actualmente, “The Myth” es agente libre y el pasado mes, Tony Khan dejó entrever su interés por el veterano.

Volviendo a Sting, “The Icon” sugirió que este 2023 sería su último en activo. Se antoja bastante propicia la ocasión para consumarlo. Eso sí, parece que no disputaría un mano a mano, según declaraciones del pasado diciembre.