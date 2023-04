¿Podrá llenar AEW el Wembley Stadium con All In?

Echando un vistazo a Cagematch, el episodio de ayer de AEW Dynamite cuenta con un “total rating” de 9.11. Y no creo que tan positivas valoraciones se basen en la calidad de las luchas que ofreció, pues otras semanas el nivel “in-ring” ha sido bastante superior.

Diría que ese particular sobresaliente responde a los notorios anuncios que contuvo el capítulo. Especialmente, el de All In.

No, AEW no emulará aquel hito “indie” para ofrecerle consuelo al pobre Cody Rhodes, sino que sólo empleará ese término de manera simbólica para hacer su debut sobre las islas británicas (y de paso salir por primera vez de América) el próximo 27 de agosto.

Y Tony Khan se tira a la piscina, porque el escenario será el Wembley Stadium de Londres, segundo estadio más grande de Europa, en la memorabilia de los seguidores ya creciditos por acoger SummerSlam 1992.

► Ahora sí, AEW necesitaría a CM Punk

Casualidades de la vida, estamos ante una suerte de reproducción de los antecedentes del evento All In original y por ende, de la génesis de AEW. Por entonces, Dave Meltzer se mostró escéptico ante la posibilidad de que Cody Rhodes y The Young Bucks pudieran llenar la Sears Centre Arena de Chicago. Y estos acabaron por ganar la apuesta, sin la necesidad de recurrir a la presencia de CM Punk, quien se rumoró lucharía allí.

Casi cinco años después, los nombres hasta ahora confirmados para AEW All In no lucen suficientes como para hacer lo propio en el Wembley Stadium: Jamie Hayter, Saraya, Nigel McGuinness, Pac y Anthony Ogogo. Y aunque es evidente que más nombres se unirán a la fiesta, seguramente Tony Khan se vea en la necesidad de tirar de su todavía competidor más taquillero. Sí, hablo de CM Punk.

Por supuesto, AEW quizás no pretenda ocupar todo el aforo del Wembley Stadium (recordemos, con capacidad para reunir a cerca de 90 mil almas) y todo este artículo carezca de sustancia. Pero aunque Tony Khan busque, cuanto menos, ocupar la mitad del colosal estadio, tampoco creo que le sea suficiente con el plantel actual de estrellas que vemos en televisión, considerando el historial de eventos realizados por AEW.

Días atrás, recogimos vía Dave Meltzer que Punk quiere reaparecer por la casa Élite, y que todo depende de Tony Khan. Y quién sabe si estas palabras, más recientes, de Jim Ross, avanzaron su regreso.