CM Punk admite que extraña a los fanáticos

No existe nada como la lucha libre profesional. Ningún deporte, arte o entretenimiento es similar. Una persona no puede vivir nada parecido en otro sitio a lo que es entrar en una arena para tener un combate. Que le pregunten a cualquiera que lo haya hecho. Que le pregunten a alguien como CM Punk que dedicó la mayor parte de su vida a los encordados. Obviamente, la vida da muchas vueltas. Pero aún así, en 2023, después de todo lo que el Best in the World ha vivido, reconoce echar de menos a los fanáticos.

> CM Punk extraña a los fans

Dax Harwood estuvo realizando un show en vivo de su podcast, FTR, en Los Angeles, aprovechando la semana de WrestleMania 39, y en un momento recibió un mensaje de su amigo CM Punk. No sabemos si este quería que revelara su contenido pero lo hizo:

“Me envió un emoji de corazón. Le dije: ‘¿Te gustaría enviar un mensaje tuyo a mi audiencia?’ El dijo que sí. Su mensaje, para vosotros (los fanáticos), es: ‘Os extraño’“.

Como era de esperar, entonces los fans presentes empezaron a cantar el nombre del luchador de Chicago, a lo que Harwood contestó tomando el teléfono y enviándole un mensaje a Punk: “Te lo dije, te quieren a rabiar”. Y posteriormente, dijo para el podcast:

“La segunda parte del mensaje (de Punk) fue: ‘Desearía haberles comprado helado a todos’“.

Ya sea que te guste más o que te guste menos, que te creas más o que te creas menos lo que se dice de él -hay que admitirlo, no conoces personalmente a CM Punk como para saber si es mejor o peor persona- el Best in the World es uno de los mejores de la lucha libre profesional y con él presente todo es mejor.

¿Echas de menos a CM Punk? Yo, sí.