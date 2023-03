Resultados ROH 30 de marzo 2023, Hijo del Vikingo debuta en ROH

La noche previa a ROH Supercard of Honor, presentó un evento interesante donde Athena buscó defender el Campeonato Femenil ROH, el Hijo del Vikingo debutó en la marca y hubo varios resultados interesantes.

.@ringofhonor

LBH… you peaked 15 years ago #porcelain @EmiSakura_gtmv !!! After what you did , I am going to embarass you and send you to retirement!!! You may call yourself a queen emi… but remember all mortals must answer to the gods !!!#AndForever #ROHChamp #TheAlpha https://t.co/CQhn7RszZF

— Athena is ROH and All Elite! (@AthenaPalmer_FG) March 28, 2023