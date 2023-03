ROH SUPERCARD OF HONOR 2023 .— Bajo la administración de Tony Khan, Ring of Honor celebra la edición número 15 del Supercard of Honor, que presenta grandes encuentros que incluyen a estrellas de AEW, NJPW y AAA. En el match estelar, Claudio Castagnoli defenderá el Campeonato Mundial de Peso Completo ROH ante quien fuera su aliado en meses pasados, el impredecible Eddie Kingston. Se espera un encuentro que tendrá, a partes iguales, técnica y violencia. La acción de ROH se emite desde el Galen Center, en Los Angeles, California.

El cartel completo de ROH Supercard of Honor 2023 es:

ROH Supercard of Honor 2023

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro