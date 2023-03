Mark Briscoe no quiere realizar luchas de parejas

Mark Briscoe no ha tenido ni tendrá luchas de parejas desde que falleciera su hermano, Jay Briscoe. Si nos fijamos, ha sido un total de seis combates hasta ahora, cuatro en AEW y dos en ROH, cuatro manos a mano y dos de tercias. Eso mismo le puso en claro a Tony Khan. El presidente de ambas compañías lo da a conocer en la conferencia de medios previa a Supercard of Honor, donde el veterano luchador estará enfrentando a Samoe Joe por el Campeonato Mundial de la Televisión ROH.

> Mark Briscoe no luchará en parejas

“Mark fue muy claro en que no quería regresar y hacer un combate de parejas o estar en combates de parejas. Haría luchas individuales, de tríos o de varios hombres, pero no haría combates de parejas. Eso fue algo que tuvo mucho de sentido, y obviamente, quiero hacer lo que haga que Mark se sienta más cómodo.

“Estaba muy cómodo con la idea del combate de escaleras de Reach For The Sky. Ha tenido grandes combates individuales y, como trío con los Lucha Brothers (Rey Fénix y Penta El Zero Miedo), ha tenido combatesemocionantes. Hay muchas oportunidades para otros grandes combatesde individuales y tríos y combinaciones con Mark“.

