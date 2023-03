Vince McMahon vuelve a ser empleado de la WWE en la forma de presidente ejecutivo, de acuerdo a un nuevo informe que la compañía ha presentado ante la SEC. El accionista mayoritario firmó un contrato con fecha válida de inicio a 9 de enero de 2023 siendo nombrado para ese rol, el cual mantendrá durante un periodo de dos años.

> Vince McMahon, presidente ejecutivo de WWE

“El 28 de marzo de 2023, en relación con la transición de Nick Khan a ser el único Director Ejecutivo de la Compañía luego de la salida de Stephanie McMahon, y el nombramiento de Vincent McMahon como Presidente Ejecutivo de la Compañía, el Comité de Compensación y Capital Humano (el ‘Comité’) de World Wrestling Entertainment, Inc. (la ‘Compañía’) aprobó una enmienda al contrato de trabajo del Sr. Khan con la Compañía y un nuevo contrato de trabajo con el Sr. McMahon luego de una revisión de los datos del mercado con la entrada de su compensación independiente consultor y asesor legal.

“El Sr. Khan celebró una modificación del contrato de trabajo con la Compañía, con vigencia a partir del 29 de marzo de 2023 (la ‘Enmienda Khan’), en virtud de la cual, con carácter retroactivo al 10 de enero de 2023 (fecha en la que el Sr. Khan fue nombrado Director Ejecutivo único oficial de la Compañía), el salario base anual del Sr. Khan (i) aumentó de $1,35 millones a $ 1,5 millones; (ii) oportunidad de bonificación objetivo anual (como porcentaje del salario base anual) aumentó de 160% a 175%; y (iii) el valor objetivo de la fecha de concesión de capital anual aumentó de $ 3,575 millones a $ 5,375 millones, sujeto a métricas de desempeño y períodos de adjudicación (según lo determine el Comité). Estos cambios se están realizando en relación con ciertos cambios para reducir la definición de ‘cambio de control’ y ‘buena razón’ en el contrato de trabajo del Sr. Khan.

“El Sr. McMahon celebró un contrato laboral con la Compañía, con vigencia a partir del 29 de marzo de 2023 (el ‘Acuerdo laboral de McMahon’), en virtud del cual, retroactivo al 9 de enero de 2023 (fecha en la que el Sr. McMahon fue designado Presidente Ejecutivo de la Compañía), continuará sirviendo como Presidente Ejecutivo por un período de dos años a partir de su fecha de inicio del 9 de enero de 2023, sujeto a extensión automática por períodos adicionales de un año a partir de entonces, a menos que la Compañía o el Sr. McMahon proporcionen al menos 180 aviso de días de no renovación. El Acuerdo de empleo de McMahon establece que el Sr. McMahon recibirá (i) un salario base anual de $1.2 millones, (ii) una oportunidad de bonificación objetivo anual (como porcentaje del salario base anual) del 175 % y (iii) una subvención de capital anual valor objetivo a la fecha establecido en $4,3 millones, sujeto a métricas de rendimiento y períodos de consolidación (según lo determine el Comité). En el caso de que la Compañía termine su empleo sin ‘causa’ (según se define en el Acuerdo de Empleo de McMahon) o él termine su empleo por una ‘buena razón’ (según se define en el Acuerdo de Empleo de McMahon), el Sr. McMahon será elegible para recibir una indemnización por despido (a) continuación del salario base hasta el final del término (o, si es más largo, por un año), (b) una porción prorrateada de la bonificación anual basada en el desempeño objetivo para el año en que ocurre la terminación y (c) salud y la continuación del bienestar hasta el final del término de acuerdo con la política de indemnización de la Compañía. En caso de que dicha terminación ocurra dentro del período de dos años posterior a un ‘cambio de control’ (tal como se define en el Acuerdo de Empleo de McMahon), el Sr. McMahon será elegible para recibir (1) un pago en efectivo de suma global equivalente a dos veces el salario base vigente en ese momento del Sr. McMahon, (2) un pago en efectivo de suma global equivalente a dos veces el bono anual del Sr. McMahon basado en el desempeño objetivo, (3) una porción prorrateada del bono anual basado en el desempeño objetivo para el año en en el que se produce la rescisión, (4) otorgamiento acelerado completo de las adjudicaciones de capital no otorgadas del Sr. McMahon (con el pago de adjudicaciones basadas en el desempeño determinadas en función del logro del nivel objetivo) y (5) continuación de salud y bienestar durante el período de veinticuatro meses siguientes a la terminación.

“Como se revela en nuestras declaraciones de poder anuales, la oportunidad de bonificación objetivo anual es solo una oportunidad objetivo y la bonificación real pagada puede estar por encima o por debajo de dicha cantidad en función, entre otros factores, del desempeño de la Compañía teniendo en cuenta las métricas de rendimiento establecidas por el Comité. Para las concesiones anuales de capital, la práctica actual de la Compañía es valorar las concesiones a un promedio del precio de cierre de las Acciones Comunes Clase A de la Compañía en la Bolsa de Valores de Nueva York durante los treinta días hábiles inmediatamente anteriores a la fecha de la concesión; sin embargo, las subvenciones de 2023 para los Sres. Khan y McMahon se valoran durante los treinta días hábiles inmediatamente anteriores al 7 de febrero de 2023 (fecha en la que se otorgaron las subvenciones anuales de capital de 2023 a nuestros otros funcionarios ejecutivos designados).

“Las descripciones anteriores de la Enmienda Khan y el Acuerdo laboral McMahon están calificadas en su totalidad por referencia al texto completo de la Enmienda Khan y el Acuerdo laboral McMahon, según corresponda, cuyas copias se adjuntan como Anexos 10.1 y 10.2 a este Informe actual en el Formulario 8-K e incorporado aquí por referencia. Se incluye más información sobre los planes y programas de compensación para ejecutivos de la Compañía, incluido el plan de incentivos, en las declaraciones de poderes de la Compañía”.