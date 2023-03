► Cómo ver ROH Supercard of Honor 2023

Básicamente, el año de vida de la “Tony Khan Era” de Ring of Honor, tras aquel sonado anuncio durante el AEW Dynamite del 2 de marzo de 2022, será recordado por albergar la rivalidad The Briscoes vs. FTR (#1 para SUPERLUCHAS en 2022), que dejó tres combates excelsos (el tercero, #1 para SUPERLUCHAS en 2022).

Hoy, marzo de 2023, ROH ya no cuenta con The Briscoes ni con FTR, pero sí que el legado de los “DEM Boys” estará muy presente sobre la nueva entrega de Supercard of Honor que veremos el viernes. Diez gladiadores tienen previsto batirse el cobre en un combate de escaleras denominado “Reach For The Sky” con el título de parejas como premio, mientras que Mark Briscoe se ha posicionado como retador de Samoa Joe por el título televisivo.

Y sólo son dos puntos de un cartel muy atractivo, donde, junto a ROH, convergerán tres promotoras: NJPW (mediante Katsuyori Shibata), TJPW (mediante Yuka Sakazaki) y AAA (mediante Hijo del Vikingo). Especialmente curiosa la implicación de la “Caravana Estelar”, pues esta compartirá evento con NJPW, aliada del CMLL. Recordemos que Andrade mostró su descontento el pasado año por no poder competir en Forbidden Door, a pesar de tener contrato con AEW.

► Horarios por país

[Zero Hour]

Ciudad de México (México) – 1:00 PM

Madrid (España) – 9:00 PM

Santiago (Chile) – 4:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 4:00 PM

Bogotá (Colombia) – 2:00 PM

Asunción (Paraguay) – 3:00 PM

Belmopán (Belice) – 1:00 PM

Caracas (Venezuela) – 3:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 1:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 2:00 PM

La Habana (Cuba) – 3:00 PM

La Paz (Bolivia) – 3:00 PM

Lima (Perú) – 2:00 PM

Managua (Nicaragua) – 1:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 4:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 3:00 PM

Quito (Ecuador) – 3:00 PM

San José (Costa Rica) – 1:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 3:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 1:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 3:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 1:00 PM

[Show principal]

Ciudad de México (México) – 2:00 PM

Madrid (España) – 10:00 PM

Santiago (Chile) – 5:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 5:00 PM

Bogotá (Colombia) – 3:00 PM

Asunción (Paraguay) – 4:00 PM

Belmopán (Belice) – 2:00 PM

Caracas (Venezuela) – 4:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 2:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 3:00 PM

La Habana (Cuba) – 4:00 PM

La Paz (Bolivia) – 4:00 PM

Lima (Perú) – 3:00 PM

Managua (Nicaragua) – 2:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 5:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 4:00 PM

Quito (Ecuador) – 3:00 PM

San José (Costa Rica) – 2:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 4:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 2:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 4:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 2:00 PM

► Cartel

► Cómo ver ROH Supercard of Honor 2023