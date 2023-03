Dave Meltzer: “CM Punk quiere volver a AEW”

Sin que haya confirmado todavía su propia continuidad y la de Cash Wheeler en AEW, Dax Harwood fue protagonista ayer vía Fightful de una nueva actualización sobre el estatus de su buen amigo CM Punk.

«Dax admitió que varios episodios de su podcast molestaron, pero siempre le gusta hablar las cosas claras. Dijo que esperaba algo así por la situación de CM Punk, pero sigue hablando con CM Punk casi a diario. No obstante, entienden que si las cosas se ponen muy negativas, se guardarán de hablar más. «Preveía no gustarle a CM Punk cuando él llegó, pero hicieron buenas migas y se convirtieron en amigos cercanos. Dijo que quería que el primer episodio fuese sobre Punk porque quería que la gente supiera su verdad sobre la situación. «Dice que él y CM Punk hablan del panorama actual de la lucha libre, pero también se envían vídeos de Bret Hart a veces. Dax dijo que Punk ha estado leyendo el libro de Steve Kiern [sic] y dijo que le hizo echar de menos la lucha libre y que la sigue amando. «Dax espera que CM Punk, Young Bucks, Kenny Omega y todos los involucrados pasen página, y dijo que la pelea ‘son cosas que pasan’. Quiere que todos pasen página y trabajen juntos, y cree que AEW necesita a CM Punk, Kenny Omega y los Young Bucks. Dijo que el episodio de CM Punk levantó algunas ampollas, pero también recibió respuestas positivas».

Y Punk, que aunque parezca estar muy alejado de la actualidad realmente está bastante al tanto de todo lo que pasa, dejó un sugerente comentario como respuesta a una publicación en Instagram de Pro Wrestling Podcast.

«Gran historia sobre Gator [Steve Keirn] y Koko [B. Ware] peleándose en el vestidor y entonces [Jerry] lawler los llevó a la oficina al día siguiente y lo arreglaron. Fascinante».

Punk hace referencia a un extracto del citado libro autobiográfico de Steve Keirn, Keirn Chronicles Volume One: The Fabulous Wrestling Life of Steve Keirn. Y algunos seguidores, ipso facto, creen que Punk quiso hacer referencia también a su propia pelea tras bambalinas con The Elite. La pregunta es si el “Best in the World” sugirió que al igual que Steve Keirn y Koko B. Ware, él también ha arreglado su pleito con The Elite.

► La nueva estampa de CM Punk

Y Dave Meltzer estima que sí, apoyado, según expone ante los micrófonos de la última entrega de la Wrestling Observer Radio, por fuentes.

«Lo que dice [el comentario de CM Punk] es que quiere volver. Y otras personas también lo dijeron, que busca volver. Depende de Tony [Khan]. Y Tony tomará una decisión en algún momento. Ahora mismo, probablemente esté listo pronto, si no lo está ya, de su desgarro en el tríceps, así que es una de esas cosas que puede hacer pronto».

Chocante el radical giro de acontecimientos, porque hace apenas un mes, Meltzer decía lo siguiente del estado de la relación Punk-Elite.

«Se ha hecho mucho daño, hace falta arreglar muchas cosas, y no se ha arreglado nada. Para nada. Es algo importante, porque Punk podría volver en dos meses y entonces se tomará una decisión. Será una historia importante».

La estampa que hasta ahora se dibujaba era la de un Punk enroscado en su permanente huida hacia delante, con un Tony Khan todavía expectante por la posibilidad de que su mayor fichaje tragara orgullo y accediera a disculparse. Seguiremos atentos a cualquier novedad aquí en SUPERLUCHAS, pues quién sabe si después de todo, CM Punk reaparece en AEW.