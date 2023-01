Sting confirma que se retirará en este 2023

Aunque ya había hablado hace poco de su retiro, e incluso señaló que quiere a Darby Allin como compañero en su lucha de retiro, pues no quiere tener un combate de mano a mano para irse de esta industria, ahora está más que confirmado que El Ícono Sting dirá adiós definitivamente a la lucha libre profesional en este año 2023.

Lo hizo el mismo Sting en una reciente entrevista con Mike Piellucci de D Magazine, en donde dijo que hace años pudo haberse retirado de la lucha libre y seguir viviendo su vida en su rancho en Waxahachie, Texas, sin embargo, volvió al ring con AEW para poder retirarse en sus propios términos, como a él le gustaría, bajo sus propias condiciones.

► En 2023 veremos el retiro definitivo de Sting del ring

En dicha entrevista, Steve Borden aseguró que ya con 64 años que cumplirá en marzo, siente que es momento de despedirse del ring luego de haber pasado años por WCW, TNA, WWE y recientemente, su última casa, AEW. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

“Es como una comida compartida, en donde a diario tengo que seleccionar qué debo hacer y qué no. Estoy entre los afortunados. Tengo todas las partes originales de mi cuerpo. Nunca fue mi intención seguir luchando más allá de los luchadores con los que fui contemporáneo.

“Siempre dije y me juré a mí mismo que nunca iba a ser uno de esos tipos que no se retira joven. Y, ahora no solo soy uno de sos tipos, sino que lo soy por diez. Yo veía a todos estos luchadores de una generación antes que yo y pensaba: ‘Hombre, ¿por qué se quedan tanto tiempo luchando? No lo entiendo. Gana tu dinero, haz lo que quieras hacer y retírate’.

“Pero, luego de WWE, simplemente, no quería irme con el rabo entre las piernas después de los años de sacrificio que hice y todo lo demás. Muchos de los muchachos se retiran y luego regresan, y pensé: ‘No voy a ser como el resto de los muchachos, no voy a estar luchando con más de 45 años’. Y aquí estoy. Una parte de mí está como si quisiera evitar mi retiro.

“Porque, en última instancia, el retiro perfecto no se trata del momento ni del oponente. Se trata de cómo se hace sentir a la gente y de cómo se siente uno mismo. Haga lo que haga, quiero que los fanáticos de la lucha libre digan: ‘Eso fue increíble’. No quiero que se vayan diciendo: ‘Eso fue vergonzoso’. Solamente quiero que sea un gran recuerdo y luego, simplemente, finalmente, de una vez por todas, decir: ‘Adiós'”.