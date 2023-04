La repercusión que está teniendo el anuncio de que AEW tomará el Wembley Stadium el próximo 27 de agosto para llevar a cabo un evento denominado All In se deja notar entre la comunidad de talentos británicos.

Muchos lo consideran una gran oportunidad de exposición para la escena local, pero más allá de contados nombres, AEW deberá presentar un gran cartel en pos de, cuanto menos, ocupar la mitad de la capacidad del colosal estadio londinense.

Dave Meltzer baraja incluso que AEW decida concretar allí el combate de retiro de Sting y que Goldberg debute con la empresa. Aunque, con todo, tal vez Tony Khan y Cía no deban estrujar tanto sus cerebros. Porque Meltzer comparte hoy vía Wrestling Observer Newsletter un dato potencialmente muy positivo: 25 mil personas ya se han registrado para tener acceso prioritario a la preventa de boletos el 2 de mayo.

► La batalla por UK

Pocos se atreven a hacer todavía previsiones demasiado optimistas sobre cuántas almas logrará congregar AEW All In en el Wembley Stadium dentro de casi cinco meses. Y no esperaba un servidor que Eric Bischoff fuese una de esas personas.

Ante los micrófonos de Strictly Business, Bischoff hizo un curioso pronóstico, considerando su habitual desdén hacia la casa Élite.

«Pienso que es un buen movimiento. Intuyo, y no me arriesgo, que les va ir muy bien en Reino Unido. Así que creo que es un movimiento inteligente. ¿Creo que cambiará el panorama para siempre? Creo que eso es exagerado y una gilipollez. Pienso que supondrá un gran, gran espaldarazo en cuanto distribución internacional. Creo que AEW superará eso [Clash at the Castle]. Pienso que el efecto novedad jugará a su favor».

Clash at the Castle logró reunir aproximadamente a 61 mil personas el pasado 3 de septiembre en el Principality Stadium de Cardiff (Gales). Cabe recordar que al igual que AEW All In, las inscripciones para la preventa de boletos apuntaron muy alto: en su caso, 59 mil personas durante las primeras 24 horas.

Asimismo, estos números demuestran que dichas inscripciones, a menudo, trazan una previa difusa de las ventas definitivas, pues numerosas personas suelen registrarse para conocer los precios de los boletos y luego no dan el siguiente paso.

Aunque AEW obtiene buenos ratings en Reino Unido (vía ITV4 e ITVX), su mediaticidad aún está lejos de la de WWE. Parece muy difícil que (sin regalar boletos) All In consiga ocupar más de 60 mil localidades en el Wembley Stadium. De hecho, si consiguen sentar a 40 mil ya podrían considerarlo un rotundo éxito. Y yo me pregunto, ¿por qué comparar?