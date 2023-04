“Creo que todavía hay mucho más dinero por hacer en Japón. Creo que Suzuki y Jericho en Japón significan mucho más que Suzuki y Jericho en los Estados Unidos porque Minoru ha trabajado con muchos muchachos, ya sabes, creo que Minoru trabajó con, no sé, Joey Janela o lo que sea, en Estados Unidos, lo cual es genial”. Chris Jericho pronunciaba estas palabras a mediados de 2022 hablando además de la posibilidad de luchar contra Will Ospreay. Y ahora Minoru Suzuki muestra su interés en enfrentarlo también en Wrestling With Honor.

> Minoru Suzuki, a por Chris Jericho

“Creo que todavía hay muchos más. Pero espero que en un futuro cercano pueda luchar contra Chris Jericho“. Ahora solo quedaría que se pusieran de acuerdo en una fecha y en una compañía para realizar un mano a mano que sería impresionante. Recordemos que ambos luchadores ya compartieron en una ocasión el encordado, cuando unieron fuerzas a Sammy Guevara para vencer a Eddie Kingston, Shota Umino y Wheeler Yuta en AEWxNJPW: Forbidden Door. Veremos si próximamente tenemos novedades sobre un posible combate entre ellos.

Y este no es el único objetivo del Wrestling King, pues también piensa en el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP que tiene Kazuchika Okada.

“Por supuesto, sigo apuntando a IWGP. Esa es una de las razones por las que sigo luchando en New Japan Pro-Wrestling“.

¿Te gustaría ver a Minoru Suzuki contra Chris Jericho?