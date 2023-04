Esta semana, dos notas negativas han empañado un poco la festiva celebración luchística en torno a WrestleMania 39. Primeramente, ese acto tránsfobo protagonizado por Rick Steiner, con Gisele Shaw como víctima. Y de menor importancia, descubrir que la contraprogramación “made in WWE” no cesa bajo la “HHH Era”.

Aunque Shawn Michaels tirara balones fuera durante reciente entrevista.

«No, no. Mira, desde el punto de vista del periodo vacacional, esa es la cosa. En el pasado nos ha ido bien en el periodo vacacional. Así que por lo tengo entendido, ese es el motivo. No es distinto a, tú sabes, cuando hacíamos cosas en Navidad y el Día de Acción de Gracias. El periodo vacacional siempre son grandes días […] Simplemente ese era el día [28 de mayo] que estaba disponible».

► Competición plena el 28 de mayo

WWE compartió una imagen promocional que ya indicaba que NXT Battleground y Double or Nothing compartirían también franja horaria, con 8 PM ET como hora de inicio para el cartel principal de ambos shows.

Horarios que Dave Meltzer confirma.

Battleground on 5/28 is officially 8 p.m. so head-to-head with AEW DON. — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) April 1, 2023

«Battleground el 25/8 será oficialmente a las 8 p.m., así que irá directamente con AEW DON».

De aquí a mayo, sin embargo, WWE podría modificar tal disposición si AEW no hace antes lo propio. Un juego psicológico donde quien se mueve lucirá débil. La realidad es que NXT Battleground saldría más perjudicado en caso de converger temporalmente con Double or Nothing.