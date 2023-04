Will Ospreay espera poder luchar en AEW All In

27 de agosto, Wembley Stadium de Londres, con Jamie Hayter, Saraya, Nigel McGuinness, PAC, Anthony Ogogo y presumiblemente Michael Oku, además de otros competidores por anunciar. Esto es lo único que de momento sabemos de AEW All In, el evento de la casa Élite que mayor expectación internacional está despertando.

Aunque es de suponer que las principales figuras de la empresa, cuanto menos, intentarán acudir a la cita para poder vender todos los boletos posibles. ¿Colgará allí las botas Sting? ¿Debutará Goldberg? ¿Habrá regresado CM Punk por entonces? ¿Continuará MJF como máximo monarca? Preguntas que conoceremos en unos próximos meses apasionantes.

Probablemente el mejor luchador salido de las islas británicas y el mejor europeo que ha pisado un ring, Will Ospreay tiene contrato con NJPW, pero considerando la buena relación que la casa nipona y AEW guardan, tal vez lo veamos en All In este verano. Interesante se presenta adivinar cuándo y dónde tendrá lugar su revancha con Kenny Omega, pues se prevé que Ospreay competa en Forbidden Door el próximo junio si las lesiones lo respetan.

Y preguntado por Dark Puroresu Flowsion, “The Assassin” no esconde su deseo de formar parte de uno de los shows más importantes en la historia de UK.

I asked Will Ospreay about his interest in All In at Wembley:

“Im a guy that pops in. All the love in the world to all those & its amazing crew. I hope there is an opportunity as 1 of the guys that flys the flag for 🇬🇧 everywhere I go. To do that would finally make my dad proud” pic.twitter.com/antSwh30i7

— Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) April 8, 2023