Cuando Nigel McGuinness fue despedido de WWE el pasado octubre, su nombre ya se vinculó a AEW. Y la comunidad luchística de internet, siempre tan viva, quiso recordar cierto tuit de McGuinness publicado en 2018.

Just for the record, as some people seem misinformed, I was always ok to wrestle, I never retired because of injuries. — nigel mcguinness (@McGuinnessNigel) March 22, 2018

«Para que quede constancia, ya que algunas personas parecen desinformadas, siempre estuve bien para luchar, nunca me retiré por lesiones».

Hoy, estas palabras cobran candencia otra vez. Porque McGuinness, ahora ya sí “All Elite”, fue el encargado, tres semanas atrás, de anunciar All In, el show de AEW que mayor expectación está generando desde su primero, Double or Nothing. Sabrán que McGuinness es británico. Y All In tendrá lugar en Londres. ¿Hace falta unir más puntos?

► La incógnita sobre Nigel McGuinness

Digital Spy, también siempre muy vivos, canalizaron esa incógnita que sobrevuela las cabezas de muchos seguidores de McGuinness, y durante reciente entrevista, quiso saber de manera directa si el veterano planea luchar allí. Y este no dijo ni que sí, ni que no, sino todo lo contrario.

«Hay varios factores. Soy mayor ahora y estoy en un punto de mi vida donde ciertamente no quiero dañar el resto de mi vida. No quiero tener ninguna lesión ni nada serio que vaya a afectar a mi capacidad de disfrutar mi vida como padre o para viajar. Sin duda esa es una preocupación. «También tienes que entender que un show como el de Wembley, hay muchos tipos muy talentosos y merecen esos huecos también, y quedarme con alguno de esos huecos sería bastante duro. «Pienso que si agotamos boletos, tal vez no haya argumentos para que no desempolve las botas. Pero son muchas cosas: el evento, el oponente, el momento. Y es difícil de saber. No puedo darte una respuesta definitiva en lo relativo a esto».

Seguidamente, McGuinness menciona a varios talentos con los que le gustaría compartir ring, para, por último, dejar la siguiente reflexión.