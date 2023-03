El resultado del, probablemente, mejor combate del 2023, dejó abierta la puerta a un nuevo episodio de las hostilidades entre Kenny Omega y Will Ospreay, como expuso mi compañero de SUPERLUCHAS Adri López.

Hasta Jim Cornette seguro espera impaciente que estos dos genios del ring colisionen otra vez en mano a mano y resuelvan sus diferencias. Y tendrán una fácil oportunidad de hacerlo dentro de poco más de tres meses.

El miércoles, NJPW y AEW anunciaron Forbidden Door II, y se antoja buena ocasión para la revancha. Ospreay compitió en la primera entrega, yendo mano a mano contra Orange Cassidy, mientras Omega buscará por todos los medios no perderse esta vez el evento de pago por visión que conjuntan las dos empresas que más han marcado su carrera.

► Y ahora, en suelo americano

Dave Meltzer ya previó tras Wrestle Kingdom 17 un nuevo 1 vs. 1 entre Omega y Ospreay, aunque no expuso coordenadas concretas. Pero esta semana, vía Wrestling Observer Newsletter, Meltzer señala que el “King of Sports” y la casa Élite planean dar cabida al esperado ajuste de cuentas en el cartel de Forbidden Door II.

Actualmente, Ospreay está lesionado, percance que le privó de competir en la New Japan Cup, dejando su puesto a Mark Davis. Pero se espera que para junio, si ningún otra dolencia lo impide, pueda luchar. Mientras, Omega, una vez perdido el Campeonato Mundial de Tríos AEW, parece retomará su camino en solitario. El próximo miércoles enfrentará a Hijo del Vikingo.

AEWxNJPW: Forbidden Door II tendrá lugar el 25 de junio en la Scotiabank Arena de Toronto (Canadá), sin ningún encuentro anunciado hasta ahora para su cartel.