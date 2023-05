“Al principio, realmente no significaba mucho para mí. Creo que todo esto fue en cierta forma propaganda de MJF, honestamente. Fue una manera de posicionarse como el mejor de los cuatro pilares. Y creo que por eso inventó esa frase. Pero luego, cuando ves a los cuatro de nosotros, somos muy diferentes en muchos aspectos. Pero todos somos jóvenes, estamos hambrientos y realmente intentamos superarnos cada vez que estamos en el ring. […] Pero creo que es una meta muy común que todos hemos tenido desde el principio. Y supongo que es agradable ver cómo la gente reconoce eso, ya sabes, nuestro grupo y lo que estamos tratando de hacer para impulsar a la empresa hacia adelante y crecer con ella, y eso […]”. Esto decía recientemente Jungle Boy.

► Darby Allin opina de los “pilares”

Jack Perry, que es su nombre real y el que utiliza actualmente, dejando el anterior como un apodo, es uno de los considerados cuatro “pilares” del futuro de AEW junto a MJF, Sammy Guevara y Darby Allin debido a su juventud, talento y a que “nacieron” en la compañía. No obstante, ahora sabemos que Allin tampoco está demasiado convencido con eso, según señala a Fightful.

“No sé. Es extraño porque siento como si todos fueran casi iguales. Es curioso, cuando me enfrenté a MJF por primera vez en Maine, parecía literalmente el mismo tipo. Y lo mismo sucedió cuando luché contra Sammy en Black Label. Y esa lucha sin ring contra Jungle Boy en L.A., sinceramente, también parecía el mismo tipo. Es interesante, y creo que eso muestra lo increíble que es AEW. No somos un grupo de personas fabricadas, ¿sabes?

“La verdad es que nunca me ha gustado ese término, ‘pilares’. Nunca me ha gustado, nunca. Me suena a una frase pegadiza y cursi que Max se inventó. Para mí, eso de ser pilares, suena como si estuviéramos por encima de los demás, y sinceramente, creo que cualquiera que esté comprometido con esta empresa es un pilar a mi parecer. Así que no se trata solo de cuatro tipos, ¿sabes?

“Además, ¿cómo puedes llamarte a ti mismo un pilar cuando ni siquiera sabes si quieres seguir aquí en 2024? Por eso te digo, en lugar de hacer una camiseta con cuatro chicos en ella, pongan a todo el elenco. A todos. Porque todos somos pilares, todos estamos contribuyendo al crecimiento de esta empresa. Es algo tan nuevo. No me gusta autodenominarme un pilar. Pero sí me encanta que seamos cuatro talentos surgidos de aquí, brillando en el foco. Eso es genial. Pero, ¿pilares? No, no me parece bien”.

¿Estás de acuerdo con Darby Allin?