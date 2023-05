PPP Tokyo: “The Party ~ KOO”

“The Party ~ KOO” fue la función que presentó la empresa PPP Tokyo en el Tokyo Korakuen Hall, con la participación de luchadores de varias empresas.

► “The Party ~ KOO”

Esta fue la primera función que PPP Tokyo celebró en el Korakuen Hall, por ello tuvo gran relevancia.

Marika Kobashi y Abdullah Kobayashi se reencontraron sobre un ring e hicieron equipo para vencer a Momoka Hanazono y Takayuki Ueki en un divertido duelo de parejas mixtas.

En choque de equipos de cinco contra cinco, Joji Otani, Koji Doi, Kuma Arashi, Daimonji So y Ayato Yoshida integraron un poderoso equipo que doblegó a BULK ORCHESTRA (Ryuichi Kawakami, Hayato Tamura, Check Shimatani, KAZMA SAKAMOTO y Quiet Storm) de GLEAT.

En el turno semifinal siguió una lucha femenil. Ram Kaichow, Maya Yukihi y Maika Ozaki de Rebel X Enemy para imponerse a (Chanyota, Natsu Sumire y Makoto).

Celebrando diez años de carrera profesional, Kabuko Mitomi, presidente de PPT Tokyo hizo equipo con Ken Ohka y Shuji Ishikawa para dominar a Hiroshi Yamato, Kaz Hayashi y Sanshiro Takagi en la batalla principal.

Los resultados completos son:

P.P.P. “THE PARTY ~ KOO ~”, 16.05.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 777 Espectadores

1. The Opening Party ~ PPP Genesis ~: Koju Takeda y Shota Nakagawa vencieron a “BLACK” Andy Wu y “BLACK” Rekka [B](5:57) con la Swanton Bomb de Nakagawa sobre Rekka.

2. Shin Chest Hair Niki Final ☆ Special Royal Rumble: Munage Ototo (Takayuki Ueki) derrotó a Magic Mirror No. Mask (Hiroshi Yamato) con un Chest Hair Stunner [B](10:42). Orden de eliminación: Hiroshi Tanabota, Nene∞D.a.i y Chinju Thunder Liger y Gundan Hitori, Kentochu Miyahara, Kazutaka Sawaki, Trans Am “Party” Hiroshi y

Mame “Golden Ball” Endo, Yumehito Imanari, Lingerie Muto y Magic Mirror No. Mask.

3. Dynamic Eruption ~ Clash ~: Rina Yamashita venció a Echika Miyabi (6:37) con un Implant.

4. Love & Peace 2023 ~ Let’s continue our youth. ~: Marika Kobashi y Abdullah Kobayashi derrotaron a Momoka Hanazono y Takayuki Ueki (9:28) cuando Kobayashi colocó espaldas planas a Ueki tras un Combined Bakachinga Elbow Drop.

5. FINAL MEGATRON PARTY ~ Shuchi Mikurin Festival ~ 5 vs.5 Elimination Match: Joji Otani, Koji Doi, Kuma Arashi, Daimonji So y Ayato Yoshida vencieron a Ryuichi Kawakami, Hayato Tamura, Check Shimatani, KAZMA SAKAMOTO y Quiet Storm [4:3]. Orden de eliminación: Check Shimatani eliminó a Kuma Arashi con un Jackknife Hold. Daimonji So eliminó a KAZMA SAKAMOTO lanzándolo por encima de la tercera cuerda. Ayato Yoshida eliminó a Check Shimatani lanzándolo por encima de la tercera cuerda. Hayato Tamura eliminó a Ayato Yoshida lanzándolo por encima de la tercera cuerda. Ryuichi Kawakami eliminó a Daimonji So lanzándolo por encima de la tercera cuerda. Ryuichi Kawakami cayó por encima de la tercera cuerda. Koji Doi y Hayato Tamura cayeron por encima de la tercera cuerda. Joji Otani eliminó a Quiet Storm lanzándolo por encima de la tercera cuerda.

6. EXTREME VENUS PARTY ~ Up-and-coming goddesses ~: Ram Kaichow, Maya Yukihi y Maika Ozaki derrotaron a Chanyota, Natsu Sumire y Makoto (13:15) con un Onryo Clutch de Kaichow sobre Chanyota.

7. Mitomi Kabuto Debut 10th Anniversary Special Memorial Match -Life is Party ~ Ai no Utage ~: Kabuto Mitomi, Shuji Ishikawa y Ken Ohka vencieron a Sanshiro Takagi, Kaz Hayashi y Hiroshi Yamato (16:37) con un Ku Kabutogiri de Mitomi sobre Yamato.