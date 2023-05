Darby Allin quiere subir el Monte Everest en 2024

Darby Allin es uno de los luchadores que más riesgos toma en AEW. Sin ir más lejos, su remate es un salto desde la tercera cuerda de espaldas. Pero en cada ocasión que tiene hace las delicias de los fanáticos realizando un movimiento tan hermoso como peligroso. Y no solo es un personaje sino que esa pasión la lleva también a su vida personal. Por ejemplo, el año pasado lo vimos saltando por encima de su casa montado en un auto. ¿De qué será capaz por ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo en Double or Nothing?

Sketchiest stunt I’ve ever done! ❤️ 96 foot jump over my house in a jeep into trailers. pic.twitter.com/l4Wzh71Rge — DARBY ALLIN (@DarbyAllin) August 26, 2022

> Darby Allin, a por el Everest

Eso lo veremos el 28 de mayo pero ahora nos vamos hasta 2024 pues el año que viene el que fuera dos veces Campeón TNT quiere subir el Monte Everest, la montaña más alta de la superficie del planeta Tierra con una altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Se estima que a lo largo de la historia han sido 4.000 personas las que han conseguido alcanzar la cima, así como también que quienes perecieron intentándolo se cuentan por cientos. Aún así, el luchador tiene la intención de realizar esta hazaña, como señalaba recientemente en TMZ:

“Ese ha sido todo mi modus operandi desde que comenzó AEW. Por eso es tan importante para mí reunirme con tipos como [Travis] Pastrana [quien estaba con él cuando saltó con su auto sobre su casa] y hacer que las cosas sucedan. Hacer cosas que ningún luchador haya hecho antes. Lo que voy a hacer el próximo año que ningún luchador ha hecho antes es escalar el Monte Everest. Lo escuchaste aquí primero“.

Podría ser enorme para la compañía que Darby Allin alcanzara la cima del Monte Everest y posara con el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW.

