AEW DYNAMITE 24 DE MAYO 2023 .— Debido a que Rey Fénix perdió ante Claudio Castagnoli en una lucha modalidad Double Jeopardy, se vio obligado a concederle a éste una oportunidad por el Campeonato de Parejas ROH, el cual comparte con Penta el Zero M. Este miércoles, Castagnoli cobrará el premio, se hará acompañar por Wheeler Yuta, y su objetivo será el de destronar a los Lucha Brothers. ¿Lo lograrán? La acción de AEW Dynamite se emite desde la MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada.

Y no será la única lucha titular. En un choque con reglas Open House, The House of Black (Malakai Black, Brody King y Buddy Matthews) defenderán el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante AR Fox, Metalik y Blake Christian.

Por su parte, Orange Cassidy defenderá el Campeonato Internacional AEW ante Kyle Fletcher. El miembro de Aussie Open lleva ya dos semanas buscando esta oportunidad.

Taya Valkyrie, quien buscará el Campeonato TBS ante Jade Cargill el próximo domingo en Double or Nothing, se enfrentará a Lady Frost.

Además, Adam Cole y Chris Jericho firmarán el contrato para la lucha no sancionada que tendrán en el PPV.

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro