Jungle Boy: “Los pilares de AEW son propaganda”

Double or Nothing verá a los “pilares” de AEW (MJF, Sammy Guevara, Darby Allin y Jungle Boy) enfrentarse por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Desde los comienzos de la compañía estos cuatro luchadores han sido señalados como quienes sostendrán a la misma en el futuro por su juventud y talento, así como también porque son talentos relativamente creados dentro de ella, que no habían tenido éxito previamente en otras grandes empresas. Sin embargo, Jack Perry considera que solo es propaganda para Maxwell Jacob Friedman, según apunta en Paste Magazine.

► “Los pilares de AEW son propaganda”

“Al principio, realmente no significaba mucho para mí. Creo que todo esto fue en cierta forma propaganda de MJF, honestamente. Fue una manera de posicionarse como el mejor de los cuatro pilares. Y creo que por eso inventó esa frase. Pero luego, cuando ves a los cuatro de nosotros, somos muy diferentes en muchos aspectos. Pero todos somos jóvenes, estamos hambrientos y realmente intentamos superarnos cada vez que estamos en el ring.

“Y creo que, al principio, ni siquiera era algo importante, nunca pensé ‘Quiero ser un pilar de esta empresa’. Solo quería salir ahí y tener las mejores luchas que pudiera, cada vez. Y creo que esos tres tipos son muy similares en ese sentido. Y lo hacemos de diferentes maneras. Pero creo que es una meta muy común que todos hemos tenido desde el principio. Y supongo que es agradable ver cómo la gente reconoce eso, ya sabes, nuestro grupo y lo que estamos tratando de hacer para impulsar a la empresa hacia adelante y crecer con ella, y eso.

“Honestamente, realmente no me gusta ninguno de los tres, personalmente. Entonces no, no hay realmente ningún tipo de grupo ni nada. Pero eso es lo que creo que es genial al respecto. Es como, creo que tenemos estas similitudes, pero también somos muy diferentes, y todos estamos realmente en nuestro propio camino. Pero hay ese hilo común. Creo que va a ser una lucha muy interesante. Solo porque somos tan similares en muchos aspectos. Y también somos diferentes. Realmente no sé qué esperar de ello”.

¿Qué piensas de los pilares de AEW?