Una vez ha quedado atrás Night of Champions, el siguiente “premium live event” del elenco principal de WWE discurrirá también fuera de los Estados Unidos. El próximo 1 de julio, Money in the Bank tiene previsto celebrarse desde la O2 Arena de Londres, y McMahonlandia querrá ofrecer un memorable espectáculo a la hinchada británica.

Por ahora, Drew McIntyre no figura en la promoción del show, y veremos si durante las próximas semanas el escocés y WWE acercan posturas y se consuma su retorno a las pantallas. A cambio, Roman Reigns competiría en la cita, protagonizando nueva defensa del Campeonato Universal Indiscutible WWE, ahora que The Bloodline ha saltado por los aires.

Pero el mayor runrún envuelve a la figura de Cody Rhodes, pues muchos desean que “The American Nightmare” gane allí el maletín varonil y eventualmente se convierta en el luchador que acabe con el dominio de Reigns, ya que esto no pudo darse en WrestleMania 39.

► Cuatro candidatos más

Según anunció WWE, mañana en Monday Night Raw tendrán lugar las primeras luchas clasificatorias para los choques de escaleras que dan nombre a Money in the Bank, aunque sin contendientes anunciados.

Pero WWE sí que ha concretado de cara al próximo Friday Night SmackDown. Allí, del lado femenil, Zelina Vega y Lacey Evans batallarán por una plaza, y LA Knight y Montez Ford harán lo propio por un lugar en el equivalente varonil, como representantes de la marca azul.

Vega viene de perder ante Asuka en el episodio de SmackDown del pasado día 19, mientras Evans no compite en televisión desde marzo. Montez Ford sumó una victoria sobre LA Knight, también ese mismo día 19, cuando hizo dupla con Angelo Dawkins para ir contra el otrora Eli Drake y Rick Boogs.

La siguiente edición de Friday Night SmackDown llegará el 2 de junio, con sede en la Mohegan Sun Arena de Wilkes-Barre (Pennsylvania, EEUU).