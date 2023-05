Aunque se interpretó como que planeaba colgar las botas este año, en la entrevista que concedió el pasado enero a D Magazine Sting nunca habló como tal de una fecha específica para su retiro. Simplemente, que ya lo veía en un horizonte cercano. Lógico, pues con 64 años pocos luchadores siguen activos.

Sobra decir que AEW ni nadie presionará a Sting, pero hay cierta cita en el horizonte cercano que se antoja propicia: All In. Este evento ha vendido más de 60 mil boletos y ya puede considerarse un éxito cuando aún restan tres meses para su celebración, así que pocas ocasiones más grandes tendrá AEW de ofrecerle a “The Icon” una despedida competitiva.

El hasta ahora último combate de Sting se dio en el episodio de Dynamite del 23 de marzo del presente año. Allí, hizo equipo con Darby Allin y Orange Cassidy, derrotando a The Butcher & The Blade y Kip Sabian.

► Sting: Fight Forever

El runrún sobre un adiós a los rings de Sting en AEW All In se ha acrecentado, así que durante la rueda de prensa que Tony Khan concedió ayer como previa de Double or Nothing, esta cuestión fue comentada por el mandamás de la casa Élite. Y Khan expresó su deseo de que Sting nunca se jubile.