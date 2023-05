Les hago un recordatorio del cartel (aparentemente) completo de AEW Double or Nothing 2023.

► La tradición del Campeonato Mundial AEW

Entre los 10 combates, de primeras sobresalen como principales candidatos a estelarizar la velada el “Anarchy in the Arena” y el Fatal 4-Way por el Campeonato Mundial AEW. Con este último de favorito, ahora que conocemos las siguientes declaraciones de Darby Allin sobre Double or Nothing, bajo entrevista con TMZ Sports.

«Mi primer estelar en la compañía. Es algo por lo que he luchado desde el primer día, ser la cara de la compañía. Y para ser la cara de la compañía creo de veras que tienes que ser campeón».

Teniendo en cuenta lo expuesto por Allin, AEW continuaría con su costumbre de poner sus focos más brillantes sobre el título mundial varonil. Si bien durante la pandemia, precisamente en la edición de Double or Nothing de 2020, prefirió que aquel combate “Stadium Stampede” entre The Elite y The Inner Circle cerrara la emisión, tras una defensa de Jon Moxley ante el añorado Brodie Lee.