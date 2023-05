La lucha libre está candente. Hasta John Cena lo dice ya. Y no sólo por WWE. El 16 veces campeón mundial sabe que hoy día, si McMahonlandia te despide, puedes hacerte célebre en otro lugar. Y como gran alternativa en EE.UU. aparece AEW, que incluso podría batir un récord con All In.

A celebrarse el próximo 27 de agosto, lleva ya 64 mil boletos vendidos, y si alcanza los 80 mil supondrá el evento luchístico con mayor asistencia de público visto sobre suelo europeo, por encima de SummerSlam 1992, que congregó a 79 mil seguidores al amparo de la anterior versión del Wembley Stadium. La actual, recordemos, posee una capacidad para 96 mil almas.

Ya en términos globales, All In se ha asegurado ser el mayor show producido por una compañía estadounidense ajena a WWE, y podría situarse como el tercero más grande de la historia según registros oficiales, tras Collision In Korea (190 mil personas aprox. en cada una de sus dos jornadas) y WrestleMania 32 (alrededor de 97 mil personas).

► AEW quiere superar a SummerSlam 1992

Y si hace un par de días situábamos en 74 mil el techo inicial pretendido por AEW, con Dave Meltzer comentando que una vez vendieran tal cantidad de boletos abrirían nuevas localidades, parece que la casa Élite no quiere esperar.

Según revela WrestleTix, AEW ha ampliado el aforo hasta los 87.825 espectadores, añadiendo secciones a pie de pista a un precio de 53, 40 libras y recuperando filas traseras en las cubiertas superiores del Wembley Stadium que tuvieron que quitarse por asuntos de logística.

La cifra de “tickets” vendidos a día de hoy es de 64.154, corregida respecto a la anterior actualización, donde WrestleTix compartió la cantidad de 65.979. Se antoja muy factible que de aquí hasta el 27 de agosto All In propicie, cuanto menos, 25 mil boletos más, pues ni siquiera hay un solo combate anunciado. Entonces, All In superaría a SummerSlam 1992.