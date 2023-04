Hablando de Kenny Omega y Will Ospreay, podemos confiar en que ese manido refrán de “segundas partes nunca fueron buenas” no se cumpla. La resolución de su combate en Wrestle Kingdom 17 propicia una revancha, y este The Godfather Part II o Terminator 2: Judgment Day parece será realidad.

Vía Dave Meltzer, supimos que AEW y NJPW planean un Omega vs. Ospreay II de cara a Forbidden Door II, cita conjunta de ambas empresas prevista para el próximo 25 de junio. Pero, ¿podríamos ver un tercer mano a mano entre “The Best Bout Machine” y “The Assassin”? Reciente anuncio de NJPW así lo sugiere.

Lance Archer y Juice Robinson lucharán este domingo en Collision In Philadelphia, mientras Hiroshi Tanahashi y Will Ospreay harán lo propio el 21 de mayo en el evento Resurgence. Los ganadores de dichos duelos se enfrentarán en Dominion el 4 de julio, y quien se alce vencedor, será nuevo retador de Omega por el Campeonato de Peso Completo de Estados Unidos IWGP.

Si Ospreay consigue posicionarse como tal, se antoja lógico que la defensa de Omega se programe para All In, acontecimiento con el que Tony Khan pretende demostrar que el Wembley Stadium no se le queda (demasiado) grande a su empresa y que las islas británicas también claman por una alternativa “mainstream” a WWE.

Hace un par de días, recogimos estas declaraciones de Ospreay sobre AEW All In.

«’Soy un tipo que le gusta dejarse caer por los sitios. Todo el amor del mundo para ellos, son un equipo genial. Espero que haya una oportunidad como uno de los tipos que ondea la bandera de Reino Unido allá por donde va. Hacer eso haría que mi padre se sintiera orgulloso’».

► El fin de la trilogía, ¿en el Wembley Stadium?

Ante los micrófonos de la más reciente edición de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer no confirma que el comentado Omega vs. Ospreay III vaya a darse en AEW All In, pero cree que así debería ser.

«Diría que si van a hacer esto, yo haría que Omega ganase otra vez en Forbidden Door y guardaría la victoria de Ospreay para Wembley. Puedo imaginarme a Kenny Omega y Will Ospreay en Wembley, con Will Ospreay finalmente teniendo su victoria sobre Omega. No estoy seguro si es el plan de AEW y NJPW, pero la historia se escribe sola».

De momento, el cartel de AEW All In está por inaugurarse. Meltzer expuso esta semana que la casa Élite deberá conjuntar todos los combates soñados posibles que pueda en pos de hacer honor al Wembley Stadium.