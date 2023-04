Que no se sorprendan demasiado los seguidores ante lo hecho ayer por Trish Stratus en Raw, quien atacó traicioneramente a Becky Lynch tras perder ambas el Campeonato Femenil de Parejas WWE contra Raquel Rodriguez y Liv Morgan. Lo verdaderamente extraño fue que unieran fuerzas.

Porque sólo basta con echar la vista atrás un año para recordar que Lynch y Stratus protagonizaron cierto pique, detonado vía redes sociales, con “The Man” más que dispuesta a dirimir diferencias sobre el ring, tras derrotar a Lita en Elimination Chamber 2022. Y se llevó importante bofetada cortesía de Stratus durante un WWE Live en Ontario (Canadá).

Pequeños ladrillos de un camino que iba a conducirlas hasta SummerSlam 2022. Pero finalmente, por algún motivo, Lynch luchó allí contra Bianca Belair, donde la irlandesa no consiguió recuperar el cetro femenil de Raw.

► Dos canadienses podrían colgar las botas en SummerSlam 2023

Y si “la Gran Fiesta del Verano” de 2022 no pudo albergar un Stratus vs. Lynch, la de este 2023 sí lo haría, según expone Dave Meltzer en la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio. Aunque Meltzer luce sorprendido de que el catalizador dramático del combate se plasmara tan pronto.

Porque recordemos que SummerSlam 2023 está previsto para el 5 de agosto, desde el Ford Field de Detroit (Michigan, Estados Unidos). Hasta entonces, WWE tiene por delante tres eventos de pago por visión de su elenco principal: Backlash (6 de mayo), King and Queen of the Ring (27 de mayo) y Money in the Bank (1 de julio). ¿Puede que estemos ante un cambio de planes y McMaholandia haya decidido adelantar el Stratus vs. Lynch?

