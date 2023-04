Drew McIntyre no aparecería en AEW All In

Con el regreso de Vince McMahon al timón de WWE, cada vez que una Superestrella se ausente inesperadamente de las pantallas, surgirán especulaciones sobre su futuro. Y si sabemos que esa Superestrella está en su último año de contrato, todavía más.

Según Wade Keller de PWTorch, la ausencia de Drew McIntyre del último Friday Night SmackDown se debe a la convergencia de tres factores: algún tipo de problema físico, su descontento creativo y dinero. Keller afirma que WWE incluso ve probable que McIntyre deje expirar el acuerdo y decida marcharse.

Así, entre la comunidad luchística de internet, siempre tan viva, ya se especula con que “The King of Claymore Country” haga su debut en AEW All In, la mayor cita luchística de los últimos años para las islas británicas, a celebrarse el próximo 27 de agosto desde el Wembley Stadium de Londres.

► Drew McIntyre debería esperar hasta el final de 2023

Runrún que recorre la “IWC” aunque días atrás, Fightful informara que el contrato de Drew McIntyre concluye dentro de nueve meses. Y aunque ahora Dave Meltzer lo corrobore en la última edición de la Wrestling Observer Radio.

«Sea cual sea su problema físico, se dio antes de WrestleMania, porque tuvo que lidiar con ello en WrestleMania y disputó el combate con ese percance, sea cual sea. La lesión, o que esté machacado físicamente, lidió con ello en WrestleMania. No sé cuánto tiempo estará fuera ni nada de eso. Pero esa es la situación. «Y hay otro tema, que es su situación contractual, que realmente no está relacionado, pero ha surgido esta semana. Y es verdadera, en el sentido de que no están cerca de ponerse de acuerdo con el dinero. Va para largo en cualquier caso. Escucho a gente decir: ‘Oh, va a estar en el show de Wembley’. Y pienso… No tengo la fecha, pero no creo que sea contractualmente posible. Creo que su contrato se extiende bastante más allá de esa fecha».

La única posibilidad entonces para que McIntyre se deje ver por AEW All In es que solicite su rescisión y WWE se la conceda. Eso sí, tal ruptura tendría que darse como muy tarde a finales de mayo, teniendo en cuenta la habitual cláusula de no competencia de 90 días.