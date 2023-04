Por alguna razón, las segundas jornadas de WrestleMania nunca están a la altura de las primeras, haciendo complicado valorar tal díptico luchístico. Aunque si nos centramos en la salsa de esta disciplina, los combates, hoy Dave Meltzer lo tiene claro vía Wrestling Observer Newsletter.

Poco después de concluir el episodio sabatino de WrestleMania 39, Meltzer ya expuso que este “WrestleMania Saturday” le había parecido uno de los mejores shows en la historia mcmahoniana por su calidad “in-ring”. Y ahora, el periodista detalla el principal fundamento de su juicio: The Usos vs. Sami Zayn & Kevin Owens, puntuado con *****.

Pero Meltzer no desdeña “WrestleMania Sunday”, porque sin ser una jornada muy brillante, contuvo otro choque merecedor a su juicio de esas 5 estrellas: Gunther vs. Sheamus vs. Drew McIntyre.

► Primer “estelar” “5 Star” de WM

Finalmente, Charlotte Flair vs. Rhea Ripley, considerado por Meltzer uno de los mejores combates femeniles de la historia de WWE, no obtuvo la célebre evaluación, quedándose con 4.75 estrellas.

Pero en cualquier caso, estamos ante un importante acontecimiento. Ese Usos vs. Zayn & Owens supone el primer “estelar” de WrestleMania que alcanza las *****. Entrecomillo la palabra estelar porque el rotundo “main event” siempre es la lucha que cierra “The Showcase of the Inmortals”. Y WrestleMania 39 concluyó definitivamente tras Roman Reigns vs. Cody Rhodes (lucha que cosechó ****1/2.

Como datos de curiosidad, The Usos, Owens, Zayn y McIntyre se estrenan en la lista meltzeriana. Dicho “estelar” supone el segundo combate de duplas “5 Star” producido por WWE, tras aquel Moustache Mountain vs. Undisputed Era del episodio de NXT del 11-07-2018. Mientras, la Triple Amenaza es el segundo encuentro por el Campeonato Intercontinental WWE incluido, tras el célebre Razor Ramon vs. Shawn Michaels de WrestleMania X.

A continuación, recojo la relación completa de luchas “5 Star” vistas en McMahonlandia.