Bisping: “Mejor apuesta de Ngannou es volver a UFC”

Michael Bisping se ha unido al campamento de que el tiempo de Francis Ngannou está expirando. La promotora de boxeo sin guantes BKFC realizó una conferencia de prensa previa a la pelea a principios de esta semana para su próximo evento BKFC 41 a fines de mes.

Con grandes enfrentamientos de debut que cuentan con nuevos fichajes y los ex campeones de UFC Luke Rockhold y Eddie Alvarez . Durante la rueda de prensa, se le preguntó al presidente de BKFC, David Feldman, sobre las negociaciones con otro ex campeón de UFC, Ngannou.

Feldman compartió que los números que se discutían, específicamente el precio deseado de Ngannou, eran “poco realistas” desde la perspectiva de BKFC. Por lo tanto, muchos en la comunidad de deportes de combate se preocupan de que Ngannou se haya disparado en el pie hasta cierto punto, considerando cuánto ha dado BKFC a otros nombres notables. Con otras promociones de MMA todavía sobre la mesa, el mencionado Bisping simplemente no ve ningún lugar fuera del UFC trabajando para “The Predator”.

“Francis Ngannou no participará en la temporada de la PFL, de ninguna manera. Escucha, sin faltarle el respeto a la PFL, pero no creo que su temporada pueda permitirse a Francis Ngannou. [UFC] le ofreció uno de los contratos de UFC más grandes que UFC haya visto. No pudieron llegar a un acuerdo. BKFC, están tirando su dinero. No pudieron llegar a un acuerdo. Dijeron que está pidiendo “dinero poco realista”. Sinceramente, creo que la mejor apuesta para Francis Ngannou es volver al UFC.

“Dana [White] dijo que nunca lo recuperará. Ahora, no voy a hablar por Dana Whiteo la UFC. Pero quién sabe, tal vez la cabeza fría pueda prevalecer y tal vez puedan comprometerse un poco y podríamos ver a Francis de regreso en el UFC. Realmente creo que es su mejor opción. Si fuera al boxeo, sería de una sola vez. Nunca se sabe, podría recibir el Ave María. La madre disparó. Podría conectar ese tiro que noquea a uno de esos tipos. Un Deontay Wilder, un [Tyson] Fury o un [Anthony] Joshua. Todos son mucho mejores boxeadores. Golpean más fuerte y lo llevan haciendo desde niños. Ngannou no puede igualar la destreza técnica que tienen y si obtuviera un día de pago, sería uno y listo, pero no obtendrá uno de $ 25 millones. Creo que eso es lo que está esperando y cuál es el problema y se está poniendo precio a todo”.

Bisping dejó en claro que quiere que Ngannou, y todos los luchadores, obtengan lo mejor y la mayor cantidad de dinero posible… “El Conde” simplemente siente en este punto que el tiempo está en contra de Ngannou. El ex campeón de peso pesado de UFC tiene 36 años y va por 37 y no ha peleado desde enero de 2021, defendiendo su corona por decisión unánime contra Ciryl Gane .