Chris Curtis no está preocupado por Kelvin Gastelum

El peso mediano de UFC Chris Curtis no está necesariamente preocupado por lo que su oponente de UFC 287 hará dentro de la jaula, a menos que comience a realizar algunos actos físicos sobrenaturales.

En la función preliminar de ESPN y ESPN+ antes de la cartelera principal de pay-per-view en el Kaseya Center, Curtis (30-9 MMA, 4-1 UFC) se enfrenta al ex retador al título Kelvin Gastelum. Es una gran pelea para ambos, ya que están tratando de llegar a la cima de la división para ganar una oportunidad por el título. Una victoria sobre el ganador de “The Ultimate Fighter Season 17”, Gastelum (17-8 MMA, 11-8 UFC) pondrá a Curtis en ese camino.

“Creo que todo en este momento de mi vida es una gran pelea solo porque estoy donde estoy. Sí, ganador de TUF, retador al título, eso es genial, hombre. ¿Pero esta es mi pelea número 41, 40? Algo como eso. Entonces, quiero decir, ¿Qué cambia?

“Él es un chico. A menos que vaya a salir, a menos que pueda lanzar una maldita bola de fuego, o empezar a volar o alguna mierda que no haya visto antes, ¿Qué hará que no haya visto? Tal vez haga algo diferente, pero ¿qué va a cambiar? Como, tengo 40 peleas. He visto mucho.

Gastelum, quien se ha enfrentado a varios ex campeones a lo largo de su carrera en UFC, tiene hambre de ganar. Su última victoria fue contra Ian Heinisch en UFC 258 en 2021, a la que siguieron dos derrotas por decisión unánime ante Robert Whittaker y Jared Cannonier. De hecho, desde 2019, Gastelum ha tenido marca de 1-5 en sus últimas seis peleas, lo que lleva a algunos a creer que sus mejores días quedaron atrás.

“Uno de mis entrenadores lo dijo mejor: no estás peleando contra Kelvin Gasetelum, el retador al título, no estás peleando contra Kelvin Gastelum, el ganador de TUF, estás peleando contra Kelvin Gastelum, el hombre. Es solo un hombre, y he peleado con otros 40 hombres como profesional, así que nada cambia”.

Si el Gastelum de máximo rendimiento no entra en la jaula el sábado, Curtis admite que estará de acuerdo con eso, porque significa que podrá disfrutar de Miami con menos golpes y moretones en la cara. Sin embargo, debido a su extrema dedicación a su oficio, “The Action Man” está listo para enfrentar la mejor versión posible de Gastelum, y estará listo para cualquier cosa, excepto las bolas de fuego, ya que busca lograr dos victorias consecutivas.

“Dejé de dejarme asustar tanto por eso. Como hace cuatro días, hace cinco días, me asusté en la práctica. Y dicen, ‘¿Qué te pasa?’ Estoy como metiéndome en mi propia cabeza porque tengo el hábito de querer ser perfecto. Quiero que todo salga perfecto, quiero entrenar perfecto, quiero rendir perfecto, todo. Y tengo que recordarme a mí mismo que lo perfecto es enemigo de lo bueno y, a veces, lo bueno es suficiente, especialmente entreno los siete días de la semana, durante todo el año. No tomo tiempo libre.

“Respeto mucho a Kelvin, hombre. Tiene su cambio de campamento, dijo que está saludable, y eso es genial. Pero sé con certeza que no ha sido disciplinado durante 15 años, y he vivido todos los días de mis últimos 15 años disciplinado. Por lo tanto, no me importa si ha tenido un muy buen campamento y si se ha jodido, no voy a dejar que un campamento sobrescriba 15 años de arduo trabajo y sacrificio. Me niego.”