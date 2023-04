Burns duda Masvidal se retire tras derrota UFC 287

Gilbert Burns no ve a Jorge Masvidal retirándose con una derrota en UFC 287. Burns (21-5 MMA, 14-5 UFC) se enfrenta a Masvidal (35-16 MMA, 12-9 UFC) en el evento coestelar de peso welter del sábado en el Kaseya Center.

Masvidal, quien ha perdido sus últimas tres peleas, ha dicho abiertamente que un cuarto revés consecutivo podría señalar el final de su carrera . Pero con “Gamebred” firmando recientemente un acuerdo de múltiples peleas, que según su ex gerente lo convierte en “los 5 peleadores mejor pagados” en el UFC, Burns duda que deje todo ese dinero sobre la mesa.

“No me gusta el hecho de que un peleador comience a pensar en retirarse, hablando de retirarse. No creo que se retire. Creo que le voy a ganar, pero no creo que se retire. Creo que está ganando mucho dinero con estas peleas”.

Burns comparó a Masvidal con Nate Diaz, quien a pesar de alternar victorias y derrotas, siguió siendo un nombre lucrativo y atractivo para la oposición de primer nivel en el UFC antes de separarse de la compañía.

“Puede que se tome un poco de tiempo libre, trate de conseguir una pelea fácil, pero será el nuevo Nate Díaz de la división. Él va a ser ese tipo de súper peleas que viene y vende muchos pay-per-views. No creo que haya terminado.