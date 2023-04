Motivo de la ausencia de Drew McIntyre

Con las informaciones de que varias Superestrellas de WWE podían pedir su rescisión tras el regreso de Vince McMahon como timonel creativo y el hecho de que no hayamos visto a Bayley desde WrestleMania 39, entre rumores de descontento por el aparente final de Damage CTRL, otro nombre acapara titulares: Drew McIntyre.

“The King of Claymore Country” estaba programado para el SmackDown de anoche, y según expuso PWInsider, WWE decidió sacarlo del episodio por causas desconocidas, así como de una firma de autógrafos en una tienda del área de Portland, donde ha recalado la empresa este fin de semana.

Y claro, las especulaciones se venden solas. Recordemos, alimentadas por el propio McIntyre, quien tuiteó un aparente mensaje de despedida el domingo, después de salir derrotado en WrestleMania 39, sabedor de los reportes que hablan de una renovación incierta bajo el último año de su contrato con WWE.

Pues bien, podemos hablar de falsa alarma… a medias. Porque por una parte, Dave Meltzer informa que McIntyre se perdió SmackDown a causa de un problema de salud no revelado. Pero por otra, Wade Keller de PWTorch informa de lo siguiente.

« Es posible que lo sacaran de SmackDown en parte porque realmente estuviera muy castigado físicamente por ese combate [WrestleMania 39] , y no hacer que viaje y dejar que tenga el día libre por petición suya o porque el equipo médico de WWE simplemente dijera: ‘Sí, con lo que ha pasado, debería tomarse un tiempo libre’».

«Aludimos a esto, a que se habla de que no está contento con su actual situación en WWE y estoy escuchando que es una mezcla de problemas creativos y dinero y el tipo de oferta que está recibiendo para renovar . Parece que WWE se toma en serio la posibilidad de que vaya a dejar que su acuerdo expire en vez de acordar algo que él cree que es menos de lo que merece. Iba a estar en SmackDown y lo han sacado del show, por lo que creo que la situación, en base a lo que escucho, se decidirá muy pronto de una manera u otra.

My calm before the storm ❤️ pic.twitter.com/YBlcRfPisC