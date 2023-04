Skye Blue ya es oficialmente “All Elite”

No compitió anoche ni en Rampage ni en Battle of the Belts, pero Skye Blue es protagonista en las últimas horas de la actualidad de AEW.

Poco después de que concluyera Rampage, Tony Khan confirmó que por fin (ya era hora), Skye Blue tiene contrato con su empresa.

Some great news for Easter Weekend: One of @AEW's rising homegrown stars@Skyebyee is officially All Elite!



Wishing everyone the best on Good Friday!



Don't miss a great night of wrestling TONIGHT live on TNT starting

10pm ET/9pm CT after Furious 7!#AEWRampage#BattleOfTheBelts pic.twitter.com/MZAskjADv4 — Tony Khan (@TonyKhan) April 7, 2023

La joven gladiadora comentó así su logro.

All. Elite. 💙 Haven’t stopped tearing up. Thank you and I can’t wait to make everyone proud. https://t.co/vqj7WDg94w — Skye Blue (@Skyebyee) April 8, 2023

«All. Elite. No he dejado de llorar. Gracias y estoy impaciente por hacer que todos se sientan orgullosos».

► El futuro de la división femenil de AEW ya es oficial

Skye Blue comenzó a competir en la escena independiente de Illinois allá por 2017, y una vez estalló la pandemia, tuvo su gran oportunidad en 2021, cuando AEW quiso ofrecerle la oportunidad de competir sobre sus rings. Y parece que causó buena impresión, pues tras apenas cuatro combates en Dark: Elevation y Dark, pudo formar parte de All Out 2021 como participante de una Casino Battle Royale.

Su debut televisivo se dio en el capítulo de Rampage del 8 de octubre de 2021, cayendo en apenas un minuto ante Jade Cargill. A partir de entonces, ha tenido mayor regularidad en AEW, llegando a luchar por el Campeonato Mundial de Parejas Mixtas AAA en el episodio de Rampage del pasado 12 de agosto. Durante lo que llevamos de 2023, Skye Blue ha competido en tres ocasiones dentro de ROH, y en todas ellas salió victoriosa.