Cuatro luchas añadidas al próximo AEW Dynamite

Una semana después, AEW compensó anoche a sus aficionados por no estar presente en la “WrestleMania Week”, con doble ración televisiva de su producto. Y durante estos shows, AEW varios anuncios de cara al próximo Dynamite.

Como encuentro titular, Orange Cassidy defenderá el Campeonato Internacional AEW frente a Buddy Matthews, tras retener la correa ante Dralístico en Battle of the Belts VI. Matthews viene de derrotar a Cassidy en lucha de tercias este pasado miércoles.

Como “first time”, Chris Jericho irá contra Keith Lee en mano a mano, luego de que el “Limitless” confrontara al veterano gladiador también este pasado miércoles. Lee no compite en Dynamite desde el episodio del 9 de noviembre de 2022.

Como reanudación de hostilidades, Darby Allin se medirá con “Swerve” Strickland, luego de rivalizar brevemente hace un año, revelándose anoche que Mogul Affiliates se ha unido a The Embassy.

Y como previsible masacre, los incautos Michael Nakazawa y Brandon Cutler han decidido retar a Jon Moxley y Claudio Castagnoli para intentar vengar los recientes ataques de Blackpool Combat Club hacia The Elite.

La próxima entrega de Dynamite, 12 de abril, discurrirá desde la UWM Panther Arena de Milwaukee (Wisconsin), con este cartel provisional.

What do you do when the people who stand up to bullies aren't here anymore? @BranCutler @MichaelNakazawa

Tune in to #AEWBOTB6 LIVE on TNT! pic.twitter.com/MsCWNcDOP5