Los insufribles The Gunns estelarizaron ayer Dark: Elevation. En consecuencia, un servidor tendrá que padecerlos por partida doble esta semana, ya que los hijos de Billy Gunn pondrán sus títulos sobre la mesa mañana ante FTR, con la estipulación de que si los “Top Guys” pierden, deberán dejar AEW.

Y hablando de posibles salidas en el seno Élite, pareció confirmarse tras ROH Supercard of Honor la de Brian Cage. Durante el capítulo de Dark: Elevation que nos ocupa vimos a Kaun y Toa Liona, y será interesante comprobar si este grupo (The Embassy) cuenta con algún nuevo miembro próximamente como compensación por la baja de Cage.

Mientras tanto, nada nuevo bajo el sol, Lance Archer y Julia Hart continúan sumando victorias sin rumbo alguno.

1 – Action Andretti derrotó a Nick Comoroto

2 – Skye Blue derrotó a Angelica Risk

3 – Gates Of Agony (con Prince Nana) derrotaron a The Qrown (Leonis y Maximus)

The Qrown hicieron su debut aquí en AEW.

