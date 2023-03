FTR se jugarán su carrera en AEW la próxima semana

Según indicaron los reportes y el propio Dax Harwood, el contrato de FTR con AEW concluye este mes. Y el tan vocal miembro de la dupla aseguró días atrás que él y Cash Wheeler ya habían decidido su futuro.

«Acabo de hablar por teléfono con Cash. Hemos decidido lo que vamos a hacer en abril. NADA es oficial todavía, por lo que legalmente, no puedo hablar al respecto, pero en las próximas semanas, se lo haremos saber a todos nuestros fanáticos. Se lo debemos a todos ustedes por las oportunidades que tenemos frente a nosotros. Los amo a todos».

Y dentro de ocho días, podríamos confirmar la continuidad de FTR o por el contrario, corroborar su marcha. Porque Tony Khan ha anunciado hoy que los “Top Guys” se enfrentarán a The Gunns por el Campeonato Mundial de Parejas AEW en el episodio de Dynamite del 5 de abril. Con la importante estipulación de que si pierden, tendrán que dejar la casa Élite, como ya propusieron a los Gunn en el más reciente Dynamite.

FTR ya tuvieron choque con Austin y Colten Gunn durante la edición de Dynamite del pasado 21 de diciembre, saliendo derrotados. Aunque por entonces, los hijos de Billy Gunn todavía no portaban el título varonil de duplas de AEW. Estos disputarán su tercera defensa de dicho oro, tras conquistarla de manos de The Acclaimed en el Dynamite del 8 de febrero.

► Gran noche neoyorquina de Dynamite

Mientras AEW prepara buena velada para mañana, la del próximo miércoles no le andará a la zaga. He aquí el cartel provisional de este capítulo de Dynamite a celebrarse desde la UBS Arena de Elmont (New York, EEUU).

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Jamie Hayter (c) vs. Riho

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW; TÍTULO CONTRA CARRERA: The Gunns (c) vs. FTR

Ricky Starks vs. Juice Robinson