FTR saben qué harán en abril y pronto lo revelarán

En abril, pasará algo fundamental para las carreras de Dax Harwood y Cash Wheeler, FTR. Los dos luchadores de AEW han estado hablando de ello bastante en los últimos meses pero sigue sin haber ninguna claridad sobre a qué se refieren. Cualquiera pensaría que tiene que ver con su posible adiós a la compañía de Tony Khan pero en realidad no es el caso pues ambos están contratados a largo plazo. Y además, Dax Harwood aclaraba recientemente que todo está bien con la misma:

“Nada ha cambiado. […] Queríamos hacer lo correcto por los negocios porque estamos contratados. Cash y yo no estamos tratando de retrasar a nadie. No estamos tratando de jugar el juego ‘nos están ofreciendo esto, nos van a ofrecer esto’. No se trata de eso. El dinero es un factor importante, pero se trata de lo que nos hará felices. Hay un montón de opciones […]”.

Pero el mes que viene sigue estando marcado en el calendario para los que fueran Campeones Mundiales de Parejas AAA y ROH, además de Campeones de Parejas IWGP, en 2022, y en una más reciente publicación en redes sociales el mismo Harwood da a conocer que ya tomaron la deceisión y que pronto la revelarán.

Just got off the phone with Cash. We’ve decided what we’re going to do come April. NOTHING is official yet, so legally, can’t speak on it, but in the next couple of weeks, we’ll let all of our fans know. We owe it to y’all for the opportunities we have in front of us. Love y’all.

