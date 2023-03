Dax Harwood analiza la situación de Cody Rhodes en WWE

En el reciente AEW Dynamite, FTR apareció para retar a los campeones mundiales en parejas AEW, The Gunns, aunque estos inicialmente aseguraron que no aceptarían un combate por el título, los ex campeones decidieron poner sobre la mesa sus carreras en la compañía de Tony Khan. Así, si Dax Harwood y Cash Wheeler no logran el título, abandonarán AEW.

► Cody Rhodes podría ser el “catalizador” para un regreso de FTR a WWE

El mes de abril se acerca, y estaríamos presenciando algo fundamental para las carreras de Dax Harwood y Cash Wheeler, de FTR. Los dos luchadores de AEW han estado hablando de ello bastante en los últimos meses pero sigue sin haber ninguna claridad sobre a qué se refieren, a pesar de que supuestamente ambos están contratados a largo plazo con la compañía de Tony Khan. No obstante, se especula con una posible agencia libre del dúo, y eso podría explicar la estipulación que pusieron recientemente.

Recordemos que durante su permanencia en la WWE, FTR, en ese entonces conocidos como The Revival, lograron convertirse en uno de los mejores equipos de elenco, ganando los títulos de parejas en las tres marcas: NXT, RAW y SmackDown. No obstante, Dax Harwood y Cash Wheeler se sintieron insatisfechos con su posición en la empresa, hasta que su contrato feneció a inicios del 2020 y eventualmente firmaron con AEW.

Cody Rhodes hizo su triunfal regreso en WrestleMania 38 luego de brillar con luz propia en AEW, siendo uno de sus fundadores. Un año después tendrá la oportunidad más grande de su carrera cuando se enfrente ante Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE, y esta situación ha puesto a pensar a Dax Harwood, de quien muchos piensan (al igual que con Cash Wheeler) que podrían realizar un salto similar en las próximas semanas.

Durante una entrevista reciente con Haus of Wrestling, se le preguntó a Dax cómo se sentía con respecto a la forma en que WWE ha estado impulsando a Cody Rhodes. En respuesta, admitió que sería una completa mentira decir que no afecta su pensamiento, dada la situación que se presentó con AEW y Cody. Dax continuó elogiando a WWE por hacer un gran trabajo con Cody y reconoció que el propio Cody también ha hecho un gran trabajo con las oportunidades que se le han brindado. No se trata solo de tener una oportunidad, sino también de lo que uno puede hacer con ella, y considera que Cody ciertamente ha aprovechado las oportunidades que se le presentaron y ha trabajado duro para construir su propio éxito.

“Si te dijera que no, entonces sería una completa mentira porque fue bastante público lo que sucedió con AEW y Cody. Así que WWE podría haberlo arrebatado y realmente haber hecho lo que quisiera porque no podría regresar a AEW. Pero ver que lo tomaron en serio y que le permitieron ser una gran estrella definitivamente hizo que Cash y yo lo analizáramos mucho más de lo que lo hubiéramos hecho antes.

Han hecho un gran trabajo con él y Cody también ha hecho un gran trabajo consigo mismo. Se le han dado las oportunidades, pero se trata de lo que haces con las oportunidades porque se le podría haber dado una oportunidad y simplemente la desperdició. Pero él cree en sí mismo, hombre. Soy muy, muy cercano a Cody. Hablamos probablemente, por lo menos hablamos una vez a la semana, y estoy muy orgulloso de él, y estoy seguro de que él también está orgulloso de nosotros. Pero sí, definitivamente nos hizo reevaluar las cosas que podríamos hacer en el futuro”.

Dax incluso reveló que es muy cercano a Cody y hablan semanalmente, y se mostró orgulloso por lo que ha conseguido The American Nigthmare hasta el momento. Es posible que también hayan topado temas realacionados a su contrato, pero en todo caso, los ex The Revival ciertamente están considerando realizar un regreso a la compañía, si se dieran las condiciones apropiadas para ellos.